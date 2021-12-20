В Петербурге будет работать общественный транспорт в Новый год

В Петербурге будет работать общественный транспорт в Новый год
Общественный транспорт все-таки будет работать в Петербурге в новогоднюю ночь. Фото: pixabay

У петербуржцев и гостей Северной столицы будет возможность попасть в центр города в новогоднюю ночь.

В понедельник, 20 декабря, выяснилось, что в Петербурге все же будет работать общественный транспорт в Новый год. Об этом заявил градоначальник города на Неве на церемонии открытия главной городской елки на Дворцовой площади.

«Транспорт будет работать в ночное время. Мы сейчас принимаем это решение, поэтому можно будет погулять и на Дворцовой площади, и на других площадях нашего города», — сообщил губернатор.

Ранее вице-губернатор Борис Пиотровский уверял, что в ночь с 31 декабря на 1 января метро в Петербурге работать не будет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный утвердил цены на проезд в транспорте Петербурга в 2022 году.

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