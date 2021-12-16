Смольный утвердил цены на проезд в транспорте Петербурга в 2022 году

Смольный утвердил цены на проезд в транспорте Петербурга в 2022 году
Вырастет стоимость проезда и для тех, кто пользуется «Подорожником». Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Смольный утвердил тарифы на проезд в транспорте Петербурга на 2022 год. Подробности рассказал председатель Комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Разовые поездки, или так называемый Александром Бегловым «гостевой тариф», подорожают на 5 рублей. Таким образом, стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей. Автобус, троллейбус и трамвай обойдутся в 60 (было 55).

Как сообщил 78.ru, 1 апреля будет введен пересадочный тариф 60 минут, по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй — 10 рублей, третья и последующие будут бесплатны для пассажира.

Подорожание также коснется «Подорожника». А вот по Единой карте петербуржца поездки будут стоить даже дешевле, чем сейчас.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы почти на треть реже стали платить за проезд наличкой.

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