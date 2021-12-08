Петербуржцы почти на треть реже стали платить за проезд наличкой

Платят в наземном транспорте за проезд горожане почти вдвое чаще банковскими карточками.
Об этом пишет «Петербургский дневник», ссылаясь на Комитет по транспорту.
«Подорожник» приложили к аппарату за 10 месяцев на всех видах транспорта порядка 429 млн раз. Такой показатель на 23% больше, чем за такой же период годом ранее.
Число транзакций с помощью длительных проездных, записанных на «Подорожник», выросло на 20% — до 469 млн поездок. Банковскими карточками в наземном транспорте с января по октябрь платили почти в два раза чаще — 15,8 млн раз.
В подземке «Единую карту петербуржца» и телефоны с данным приложением стали использовать в 1,5 раза чаще. Показатель достиг 20,5 млн раз. Об этом заявили в пресс-службе петербургского метрополитена.
Стоит отметить, что «гостевой тариф» не сильно популярен в Петербурге. Использовать его стали почти на треть реже.
Наличными деньгами проезд в общественном транспорте за 10 месяцев оплатили 40,5 млн раз. Это на 29% меньше, чем с января по октябрь прошлого года.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей.