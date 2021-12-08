Петербуржцы почти на треть реже стали платить за проезд наличкой

Петербуржцы стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте картами и телефонами. Фото: Baltphoto

Петербуржцы стали чаще оплачивать проезд в общественном транспорте картами и телефонами. Фото: Baltphoto

Платят в наземном транспорте за проезд горожане почти вдвое чаще банковскими карточками.

Об этом пишет «Петербургский дневник», ссылаясь на Комитет по транспорту.

«Подорожник» приложили к аппарату за 10 месяцев на всех видах транспорта порядка 429 млн раз. Такой показатель на 23% больше, чем за такой же период годом ранее.

Число транзакций с помощью длительных проездных, записанных на «Подорожник», выросло на 20% — до 469 млн поездок. Банковскими карточками в наземном транспорте с января по октябрь платили почти в два раза чаще — 15,8 млн раз.

В подземке «Единую карту петербуржца» и телефоны с данным приложением стали использовать в 1,5 раза чаще. Показатель достиг 20,5 млн раз. Об этом заявили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Стоит отметить, что «гостевой тариф» не сильно популярен в Петербурге. Использовать его стали почти на треть реже.

Наличными деньгами проезд в общественном транспорте за 10 месяцев оплатили 40,5 млн раз. Это на 29% меньше, чем с января по октябрь прошлого года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей.