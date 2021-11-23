Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей

Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей
Проезд в метро Петербурга станет дороже. Фото: Baltphoto

Цены в транспорте поднимут уже с 1 января следующего года.

Проезд по подорожнику станет дороже на 4 рубля. Об этом стало известно после рабочего совещания градоначальника Александра Беглова с членами городского правительства, пишет пресс-служба Смольного.

Таким образом, чтобы приобрести жетон в петербургской подземке с 1 января 2022 года придется выложить 65 рублей, проезд же в трамвае, троллейбусе или автобусе встанет в 60 рублей.

Проезд по «Подорожнику» вырастет на 4 рубля и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном городском транспорте. Однако уже с 1 апреля планируется введение пересадочного тарифа «60 минут». Так, первая поездка на общественном транспорте обойдется в 40 рублей, вторая — в 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными.

При этом, стоимость проезда по Единой карте петербуржца станет нижу на 4 рубля и составит до 35 рублей. Кроме того, при использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит всего 31 рубль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что

новости СПб общественный транспорт проезд проезд подорожал


 

Новости партнеров
Малышева рассказала про самую опасную позу во время сна
Малышева рассказала про самую опасную позу во время сна
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Кадровый офицер ФСБ вырастил нового главу управления соцпитания?
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Гибридный иммунитет является защитой от коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей
Число жертв ДТП с автобусом в Болгарии достигло 46
Ольгу Бузова госпитализировали в больницу
Мужчин, выронивших во время ДТП труп на трассе «Сортавала», ...
В Петербурге во вторник ожидается до минус двух градусов и гололедица
Эндокринолог рассказала о признаках дефицита витамина B
При пожаре в Отрадном эвакуировали 11 человек
В ДТП с автобусом в Болгарии погибли 45 человек