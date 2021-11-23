Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на 5 рублей

Цены в транспорте поднимут уже с 1 января следующего года.

Проезд по подорожнику станет дороже на 4 рубля. Об этом стало известно после рабочего совещания градоначальника Александра Беглова с членами городского правительства, пишет пресс-служба Смольного.

Таким образом, чтобы приобрести жетон в петербургской подземке с 1 января 2022 года придется выложить 65 рублей, проезд же в трамвае, троллейбусе или автобусе встанет в 60 рублей.

Проезд по «Подорожнику» вырастет на 4 рубля и составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном городском транспорте. Однако уже с 1 апреля планируется введение пересадочного тарифа «60 минут». Так, первая поездка на общественном транспорте обойдется в 40 рублей, вторая — в 10 рублей, а третья и последующие будут бесплатными.

При этом, стоимость проезда по Единой карте петербуржца станет нижу на 4 рубля и составит до 35 рублей. Кроме того, при использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит всего 31 рубль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что