Судьба ВСМ Москва — Петербург продолжает быть под вопросом

Судьба ВСМ Москва — Петербург продолжает быть под вопросом
По оценкам специалистов, строительство ВСМ займет 6 лет. Фото: pixabay.com

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что прокладка основного хода высокоскоростной железнодорожной магистрали, объединяющей Петербург и Москву, остается под вопросом.

Такое заявление он сделал 17 ноября, обсуждая строительство ВСМ.

Также Марат Хуснуллин сообщил, что для постройки магистрали в городах будет создана определённая инфраструктура.

По словам эксперта, проект довольно дорогостоящий. Строительство основного хода начнется, когда появится финансовая возможность и будут приняты некие политические решения.

«Не останавливаем эту работу совсем, мы ее просто разделяем на этапы», — объяснил Хуснуллин в эфире «Россия 24».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ради нового вокзала для ВСМ могут снести исторические здания.

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