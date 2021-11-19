Ради нового вокзала для ВСМ могут снести исторические здания

Ради нового вокзала для ВСМ могут снести исторические здания
Ради нового вокзала для ВСМ могут снести исторические здания. Фото: citywalls.ru

Старинные склады Северного страхового общества в Петербурге могут уничтожить в случае, если будет утвержден проект вокзала для высокоскоростной магистрали на Москву.

Склады Кокоревых, которые располагаются на территории между Лиговским проспектом и железнодорожными путями, могут снести ради постройки вокзала для ВСМ «Петербург-Москва». Об этом сообщает «Деловой Петербург».

В РЖД считают, что этот квартал больше всего подходит для строительства транспортной развязки. Обновленный проект отправлен в профильный комитет города по охране памятников и готовится к рассмотрению на Совете по наследию.

Снести склады сейчас не представляется возможным из-за того, что территория попадает в зону регулирования застройки, поэтому в закон «О границах объединенных зон охраны» предлагается внести поправку, которая позволила бы отправить под снос исторические здания.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что здание на улице Савушкина хотят продать без ведома жильцов. Жители дома заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы в этой ситуации разобрались и приняли меры.

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