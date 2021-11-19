Жилой дом на Савушкина выставили на продажу без ведома жильцов

Жилой дом на Савушкина выставили на продажу без ведома жильцов
Жилой дом на Савушкина выставили на продажу без ведома жильцов. Фото: "Яндекс.Карты"

Жители дома на Савушкина, 25 узнали, что их дом хотят продать, при этом никакого уведомления самих граждан, проживающих в здании, не было.

Дом на Савушкина в Петербурге решили продать, не уведомив об этом самих жильцов. «Фонтанка» пишет, что объявление о продаже здания появилось на ЦИАНе. При этом документы о согласовании решения жильцы дома не подписывали.

Риэлтор, который решил заняться продажей здания, планировал получить 500 миллионов рублей. Корреспондент «Фонтанки» под видом инвестора связался с продавцом и обсудил условия покупки дома.

«Мы договариваемся на какую-либо сумму выкупа квартиры и подписываем. Вы как инвесторы выступаете, но в дальнейшем помогает наше агентство, то есть договаривается с жильцами и дальше их куда-то…» — заявила продавец.

В разговоре с журналистом женщина, которая отвечает за реализацию продажи здания, намекнула, что лишний раз «беспокоить» жильцов не стоит.

«Все будут знать, что у них определенная сумма в руках. То есть ни на какие повышения они не идут. У нас договора подписаны на рекламу и на работу. Чтобы ограничить хождения по дому, я немножко притормозила. Мы даже не стали вывешивать баннер, чтобы сохранять спокойствие этим людям», — утверждает собеседница.

Жители дома на Савушкина заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы в этой ситуации разобрались и приняли меры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионерка хотела приобрести жилье по заниженной стоимости, но в итоге стала жертвой мошенников.

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