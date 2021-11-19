Жилой дом на Савушкина выставили на продажу без ведома жильцов

Жители дома на Савушкина, 25 узнали, что их дом хотят продать, при этом никакого уведомления самих граждан, проживающих в здании, не было.

Дом на Савушкина в Петербурге решили продать, не уведомив об этом самих жильцов. «Фонтанка» пишет, что объявление о продаже здания появилось на ЦИАНе. При этом документы о согласовании решения жильцы дома не подписывали.

Риэлтор, который решил заняться продажей здания, планировал получить 500 миллионов рублей. Корреспондент «Фонтанки» под видом инвестора связался с продавцом и обсудил условия покупки дома.

«Мы договариваемся на какую-либо сумму выкупа квартиры и подписываем. Вы как инвесторы выступаете, но в дальнейшем помогает наше агентство, то есть договаривается с жильцами и дальше их куда-то…» — заявила продавец.

В разговоре с журналистом женщина, которая отвечает за реализацию продажи здания, намекнула, что лишний раз «беспокоить» жильцов не стоит.

«Все будут знать, что у них определенная сумма в руках. То есть ни на какие повышения они не идут. У нас договора подписаны на рекламу и на работу. Чтобы ограничить хождения по дому, я немножко притормозила. Мы даже не стали вывешивать баннер, чтобы сохранять спокойствие этим людям», — утверждает собеседница.

Жители дома на Савушкина заявили, что намерены обратиться в правоохранительные органы, чтобы в этой ситуации разобрались и приняли меры.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге пенсионерка хотела приобрести жилье по заниженной стоимости, но в итоге стала жертвой мошенников.