Объявление на сайте «Яндекс – Недвижимости»: петербурженку обманули на 1,5 млн рублей

Пенсионерка хотела приобрести жилье по заниженной стоимости, однако стала жертвой мошенников.

Как стало известно Gazeta.SPb, происшестие случилось в Центральном районе Петербурга.

Женщина, проживающая в Московской области, 20 октября обратилась в правоохранительные органы. Она сообщила, что неизвестный обманул ее и завладел принадлежащими ей денежными средствами в сумме 1,5 млн рублей.

Оказалось, что в начале 2021 года пенсионерка сама перевела их мошенникам. Пожилая женщина увидела на сайте «Яндекс – Недвижимость» объявление о продаже квартиры и решила приобрести жилплощадь по заниженной стоимости

После перевода денежных средств, продавец перестал выходить на связь, до настоящего времени договор купли – продажи не подписан.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили об активизации мошенников в нерабочие дни.