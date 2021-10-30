Россиян предупредили об активизации мошенников в нерабочие дни

Мошенники в России активизируются в период локдауна с 30 октября по 7 ноября, они будут обещать россиянам сверхприбыль, инвестируя в криптобиржи и фондовый рынок. Об этом заявил Solar webProxy организации «Ростелеком-Солар» Петр Куценко.

Из-за закрытия торгово-развлекательных центров, кафе и ресторанов во время нерабочих дней, объявленных в связи с плохой коронавирусной ситуацией в стране, россияне будут больше времени проводить в интернете. Об этом сообщают «Известия».

Мошенники стремятся заманить свою жертву самыми разными уловками. Так, россияне получают электронные письма, в которых их приглашают посетить интернет-портал по инвестициям и заработать. Также злоумышленники обзванивают потенциальных жертв и публикуют рекламные объявления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянина экстрадировали из Южной Кореи в США по обвинению в хакерстве.