Губернатор Кузбасса не пострадал в аварии на служебном авто

Губернатор Кузбасса не пострадал в аварии на служебном авто
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, в момент аварии находился в служебном автомобиле. Фото: администрация Правительства Кузбасса

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев попал в ДТП на служебном автомобиле.

Дорожный инцидент случился в 09:00 (05:00 мск) на трассе Кемерово – Новокузнецк в районе поселка Карагайла. Цивилев не пострадал. Информация об остальных участниках ДТП не приводится

Как сообщается в Telegram-канале главы региона, Цивилев ехал в Прокопьевск на встречу с семьями погибших горняков шахты «Листвяжная».

В настоящее время выясняются обстоятельства аварии. На месте аварии работает скорая помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что хоккеист скончался в страшном дорожно-транспортном происшествии в понедельник. Жертвой аварии стал Никита Мокеев — 19-летний игрок нижнекамского хоккейного клуба «Реактор». Судя по данным Министерства внутренних дел по региону, автомобиль Lada Vesta столкнулся с грузовым транспортным средством.

дтп кузбасс


 

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Губернатор Кузбасса не пострадал в аварии на служебном авто
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