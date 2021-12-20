В ДТП погиб 19-летний игрок хоккейного клуба

Хоккеист скончался в страшном дорожно-транспортном происшествии в понедельник, днем.

Об этом пишет ТАСС 20 декабря. Жертвой аварии стал Никита Мокеев — 19-летний игрок нижнекамского хоккейного клуба «Реактор».

Судя по данным Министерства внутренних дел по региону, сильная авария случилась еще днем в понедельник. Автомобиль Lada Vesta столкнулся с грузовым транспортным средством.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сборная России по хоккею одержала победу в матче открытия Кубка Первого канала против канадцев. Встреча россиян и канадцев прошла в среду в Москве. Счет по итогу матча составил 4:3 в пользу российских хоккеистов.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что СКА выиграл пятый матч подряд. На этот раз побежден «Металлург».