Сборная России по хоккею обыграла канадцев стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею одержала победу в матче открытия Кубка Первого канала против канадцев.

Встреча россиян и канадцев прошла в среду в Москве. Счет по итогу матча составил 4:3 в пользу российских хоккеистов.

Счет на 5-й минуте открыл Егор Коршков. Канадская сборная ответила шайбой в середине второго периода. Следующие две шайбы в ворота канадцев забили Александр Елесин и Никита Нестеров. Вадим Шипачев стал автором заключительной шайбы. В последние 50 минут канадцам удалось ответить двумя шайбами.

Лучшим игроком матча признали вратаря сборной России Ивана Федотова. Голкипер отразил 28 ударов из 31.

В следующем матче Кубка Первого канала подопечные Алексея Жамнова сыграют 16 декабря против шведов. Турнир завершится 19 декабря.

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