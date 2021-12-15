Сборная России по хоккею обыграла канадцев стартовом матче Кубка Первого канала

Сборная России по хоккею обыграла канадцев стартовом матче Кубка Первого канала
Лучшим игроком матча признали вратаря сборной России Ивана Федотова. Фото: Pixabay

Сборная России по хоккею одержала победу в матче открытия Кубка Первого канала против канадцев.

Встреча россиян и канадцев прошла в среду в Москве. Счет по итогу матча составил 4:3 в пользу российских хоккеистов.

Счет на 5-й минуте открыл Егор Коршков. Канадская сборная ответила шайбой в середине второго периода. Следующие две шайбы в ворота канадцев забили Александр Елесин и Никита Нестеров. Вадим Шипачев стал автором заключительной шайбы. В последние 50 минут канадцам удалось ответить двумя шайбами.

Лучшим игроком матча признали вратаря сборной России Ивана Федотова. Голкипер отразил 28 ударов из 31.

В следующем матче Кубка Первого канала подопечные Алексея Жамнова сыграют 16 декабря против шведов. Турнир завершится 19 декабря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что СКА выиграл пятый матч подряд: на этот раз побежден «Металлург».

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