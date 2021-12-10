СКА выиграл пятый матч подряд: на этот раз побежден «Металлург»

СКА выиграл пятый матч подряд: на этот раз побежден «Металлург»
СКА одержал пятую победу подряд. Фото: Pixabay

Матч завершился со счетом 5:1.

В Магнитогорске сегодня, 10 декабря, на льду встретились СКА и «Металлург». Матч, прошедший в рамках регулярного чемпионата КХЛ, завершился со счетом 5:1.

Первая же шайба была заброшена хоккеистом из петербургской команды – автором гола стал Антон Бурдасов. Также отличились Никита Гусев, Даниил Пыленков и Андрей Кузьменко. В «Металлурге» отличился Денис Зернов.

Напоминаем, что это – пятая подряд победа СКА с общим счетом 15:4. В следующий раз армейцы с Невы сыграют против московского «Динамо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что большая часть петербургских фитнес-клубов не смогла договориться о скидках на аренду.

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