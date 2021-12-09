Большая часть петербургских фитнес-клубов не смогла договориться о скидках на аренду

В Санкт-Петербурге 75% фитнес-клубов не смогли договориться с арендодателем на скидку в помещениях.

В очень сложной ситуации оказались петербургские фитнес-клубы, которым не удалось пойти в одном направлении со своим арендодателем. Скидку на помещение получили лишь около 30% заведений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии.

При этом затраты на саму аренду составляют до 30% расходов фитнес-клубов, а при отсутствии клиентов это может стать критичным фактором. Глава АОФИ Ольга Киселева отметила, что снижение арендных ставок — это то, над чем сейчас ведется системная работа с целью помочь отрасли фитнес-клубов выжить на фоне QR-кодов, локдаунов и других «ковидных» ограничений.

По данным опроса, размер скидок, предоставленных арендаторам на период локдауна был различным. Так, одним фитнес-клубам удалось получить скидку в размере от 80 до 100%, другим — от 10 до 20%.

Гендиректор УК «Адамант» Сергей Манис поделился, что запросы на скидку от спортивных заведений города, которым он предоставляет помещения, поступали очень часто. По его словам, скидки по операторам фитнеса доходили до 70%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Ленобласти фитнес-клубам, баням и кинотеатрам с ковид-паспортами разрешили принимать посетителей без требования QR-кодов.