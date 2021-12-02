Фитнес-клубам и кинотеатрам Ленобласти разрешили работать без QR-кодов

У посетителей перестанут требовать QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты. Фото: Gazeta.SPb.ru

У посетителей перестанут требовать QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты. Фото: Gazeta.SPb.ru

Областным фитнес-клубам, баням и кинотеатрам с ковид-паспортами разрешили принимать посетителей без требования QR-кодов.

Изменения в коронавирусное постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Систему QR-кодов уберут из фитнес-центров, стоматологий, бань и бассейнов, которые оформили паспорта коллективного иммунитета к COVID-19. У посетителей перестанут требовать QR-коды или отрицательные ПЦР-тесты.

Однако власти решили установить ограничения по заполняемости в указанных местах: в «красной» зоне до 50%, в «желтой» — до 75%.

Отмечается, что вне зависимости от ковид-паспорта в бассейнах родители смогут проводить детей до 8 лет до раздевалки и обратно, QR-код или ПЦР-тест не потребуется.

Также Ленобласть отменила обязательную предварительную запись в фитнес-центры и ведение списков посетителей в салонах красоты и парикмахерских.

Ночным клубам и концертным площадкам разрешили работать до 23:00, но на входе будут проверять QR-коды или ПЦР-тесты.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник М» для подростков завезут в Ленобласть к Новому году.