Вакцину «Спутник М» для подростков завезут в Ленобласть к Новому году

Вакцину &#171;Спутник М&#187; для подростков завезут в Ленобласть к Новому году
Объемы партии пока не раскрываются. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

К концу декабря в Ленинградскую область доставят первую партию вакцины от коронавируса «Спутник М», которой смогут привиться подростки.

Об этом сообщает 47news со ссылкой на областную администрацию. К концу месяца в регионе ожидают первую поставку вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. В Ленобласти насчитывается около 100 тысяч жителей этой возрастной категории. Объемы партии пока не раскрываются.

Добавим, что подростковая вакцина от ковида, как и «Спутник V», является двухкомпонентной, прививки ставят с перерывом в три недели.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что терапевт пояснил, чем отличается подростковая вакцина «Спутник М» от обычной. Специалист рассказал, что препараты очень похожи, вот только «Спутник М» менее интенсивный – примерно в пять раз.

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