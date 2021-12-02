Терапевт пояснил, чем отличается детская вакцина «Спутник М» от обычной

Терапевт пояснил, чем отличается детская вакцина «Спутник М» от обычной
Вакцина для детей менее интенсивная. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Специалист заявил, что суть препарата осталась той же.

Терапевт Сергей Шубин пояснил, в чем разница между детской вакциной «Спутник М» и препаратом для взрослых «Спутник V». Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Шубин рассказал, что препараты очень похожи, вот только «Спутник М» менее интенсивный – примерно в пять раз.

«Ослабленный «Спутник V». 100-процентная сероконверсия. Все дети выработали антитела по этому белку, точнее, к рецептору связывающего домена»,

– говорит врач

Он заверил, что дети после вакцинации получат хорошую защиту и родители смогут не переживать об их здоровье. Шубин добавил, что в скором времени может появиться препарат для детей в возрасте до 12 лет.

«Безусловно, она нужна. В мире уже об этих разработках и клинических исследованиях идет речь»,

– заявил врач.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сертификат о перенесенном ковиде теперь действует год.

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