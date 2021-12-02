Сертификат о перенесенном ковиде теперь действует год

Сертификат о перенесенном ковиде теперь действует год
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

Это касается всех сертификатов – в том числе тех, которые были выданы ранее.

В Министерстве здравоохранения рассказали о продлении действия сертификата о перенесенном коронавирусе. Теперь он будет действовать год, вместо полугода. Об этом сегодня, 2 декабря, сообщает РИА Новости.

Известно, что срок действия отсчитывается со дня выздоровления. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов отметил, что все ранее выданные сертификаты также продлят. Ведомство уже согласовало изменения, осталось лишь завершить технические процедуры. Они завершатся в ближайшее время, уверен Кузнецов.

Напоминаем, что повторно коронавирусом заболевает менее 1% россиян. Именно по этой причине ведомство решило продлить срок действия сертификатов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет третий день подряд.

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