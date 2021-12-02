Заболеваемость коронавирусом в Петербурге растет третий день подряд

В Петербурге число выявленных за сутки случаев коронавируса растет третий день подряд.

По данным оперштаба на 2 декабря, за последний день в Северной столице подтверждено 2 623 случая заражения. Накануне ковидом заболели 2 419 человек. Еще днем ранее, 30 ноября, стало известно о 2 103 инфицированных.

За минувшие сутки скончались 57 петербуржцев, у которых был подтвержден коронавирус. Число умерших от вируса жителей города с начала пандемии достигло 26 320 человек.

Сегодня город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 805 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 1 475 новых квид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 371 человека.