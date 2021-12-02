В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 371 человека

В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 371 человека
В Ленобласти ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В Ленинградской области зафиксировали еще 371 случай заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. С начала пандемии COVID-19 заразились 91 217 человек, из них выздоровели 71 471 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 28 месте. Петербург находится на втором— 2 623 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 3 805 человек. Третье место у Подмосковья — 1 475 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основными причинами, которые мешают борьбе с распространением болезни, российские врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контактов с носителями, пренебрежение средствами индивидуальной защиты и отказ от вакцинации.

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