В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 371 человека

В Ленинградской области зафиксировали еще 371 случай заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. С начала пандемии COVID-19 заразились 91 217 человек, из них выздоровели 71 471 человек.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 28 месте. Петербург находится на втором— 2 623 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватил еще 3 805 человек. Третье место у Подмосковья — 1 475 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что основными причинами, которые мешают борьбе с распространением болезни, российские врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контактов с носителями, пренебрежение средствами индивидуальной защиты и отказ от вакцинации.