Врачи оценили шансы на скорую победу над коронавирусом

Большинство медиков не полагают, что в скором времени заболеваемость снизится. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Большинство медиков не полагают, что в скором времени заболеваемость снизится. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Российские врачи оценили шансы победить COVID-19 в ближайшее время. Большинство из них считают, что число заражений продолжит расти

Так, 42% медиков заявили, что ожидают незначительного роста заболеваемости, а 29% – существенного увеличения. 11% отметили, что тренд на снижение заболеваемости в ближайшее время продолжится.

Как сообщил РБК со ссылкой на исследование компании «Росгосстрах жизнь», «Росгосстрах» и платформы для врачей «Доктор на работе», основными причинами, которые мешают борьбе с распространением болезни, врачи назвали нежелание россиян соблюдать самоизоляцию после контактов с носителями, пренебрежение средствами индивидуальной защиты и отказ от вакцинации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Владимир Путин выразил надежду на завершение пандемии коронавируса. По его словам, сейчас невозможно назвать точные сроки победы над коронавирусом в России.