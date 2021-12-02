Путин выразил надежду на завершение пандемии коронавируса

Путин выразил надежду на завершение пандемии коронавируса
Владимир Путин предрек победу над коронавирусом. Фото: kremlin.ru

Коронавирусная инфекция рано или поздно должна перестать воздействовать на россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В ходе церемонии вручения верительных грамот президент пожелал вновь прибывшим послам интересной и насыщенной работы в России. Он отметил, что сложной эпидемиологической ситуации когда-нибудь настанет конец и у дипломатов появится возможность посмотреть нашу страну.

Путин подчеркнул во время трансляции на телеканале RT, что сейчас невозможно назвать точные сроки победы над коронавирусом в России. И добавил, что победить новый вирус в стране можно, если каждое правительство мира будет работать сообща.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 263 428 782 , скончались от вируса 5 223 657 человек. Россия разместилась на пятой строчке в рейтинге «зараженных» стран: зафиксировано 9 500 836 случаев заражения, скончались от COVID-19 271 091 человек.

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