В мире коронавирусом заразились более 263,4 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 263,4 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена у более 693 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро четверга, 2 декабря, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 263 428 782 , скончались от вируса 5 223 657 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 48 692 555 человек заразились, 782 104 пациента умерли. На втором месте находится Индия: 34 596 776 инфицированных, 469 247 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 22 105 872 человека, умерли 614 964 человека.

Россия разместилась на пятой строчке: в стране зафиксировано 9 500 836 случаев заражения, скончались от COVID-19 271 091 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно.

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