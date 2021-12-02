Гинцбург одобрил совместное применение «Спутник Лайт» и назальной вакцины

Гинцбург одобрил совместное применение «Спутник Лайт» и назальной вакцины
Александр Гинцбург одобрил одновременную прививку от коронавируса. Фото: "ВКонтакте"/РАНХиГС

«Спутником Лайт» и назальной вакциной против коронавируса можно прививаться одновременно. Такое заявление сделал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вреда для организма от одновременной вакцинации нет, это безопасно для здоровья.

«Мы часто делаем одновременно», — приводит его слова «РИА Новости»

«Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ранее сообщалось, что ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что побочных эффектов после применения назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции выявлено не было. по мнению Гинцбурга, препарат не опасен для аллергиков. Исключение составляют лишь периоды обострения заболевания.

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