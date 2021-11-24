Гинцбург: побочных эффектов от назальной вакцины от ковида не нашли

Назальная вакцина, по словам ученого, побочных действий не имеет. Фото: pexels.com

Назальная вакцина, по словам ученого, побочных действий не имеет. Фото: pexels.com

По словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, побочных эффектов после применения назальной вакцины от новой коронавирусной инфекции выявлено не было.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова самого Гинцбурга.

Ученый отметил, что результативность лекарства необходимо будет еще проверить, однако побочных действий от данного препарата зафиксировать не удалось.

«Пока что мы не видим у назальной вакцины побочных эффектов. Эффективность нужно будет проверять», — констатировал Гинцбург.

Стоит отметить, что по мнению Гинцбурга, препарат не опасен для аллергиков. Исключение составляют лишь периоды обострения заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Александр Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от ковида в 4-5 раз.