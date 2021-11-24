Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от ковида в 4-5 раз

Гинцбург призвал увеличить темпы вакцинации от ковида в 4-5 раз
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что для формирования коллективного иммунитета нужно увеличить объем вакцинации в день в четыре-пять раз.

По его словам, объемы суточной вакцинации от коронавируса необходимо увеличить в четыре-пять раз, тогда Россия в течение трех месяцев сможет достичь необходимого уровня иммунизации и граждане «перестанут загибать пальцы по поводу очередной волны», передает ТАСС.

Также глава центра отметил, что система QR-кодов сможет оказать положительной влияние на снижение заболеваемости к Новому году, если ее введут на федеральном уровне.

С начала пандемии в России выявлено 9 400 835 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что пока снимать коронавирусные ограничения преждевременно. Она попросила власти не спешить, чтобы ситуация окончательно нормализовалась. Об этом Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

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