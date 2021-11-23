Попова считает, что снимать коронавирусные ограничения пока рано

Попова считает, что снимать коронавирусные ограничения пока рано
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова призвала соблюдать меры предосторожности. Фото: kremlin.ru

Глава Роспотребнадзора призвала не снимать ограничения как только ситуация начинает улучшаться.

Главный санитарный врач РФ Анна Попова рассказала, что пока снимать коронавирусные ограничения преждевременно. Она попросила власти не спешить, чтобы ситуация окончательно нормализовалась. Об этом Попова заявила в эфире телеканала «Россия 24».

Глава Роспотребнадзора отметила, что в некоторых регионах при малейших улучшениях эпидобстановки начинают снимать ограничения. Это ни к чему хорошему не приводит. Она посоветовала не торопиться и выждать время. Попова добавила, что введенные ограничения «дают свои результаты». Так, например, последние две недели наблюдается снижение заболеваемости.

Также Повова призвала граждан активнее прививаться. Особенно это касается пожилых людей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцам напомнили о возможности получения бесплатных лекарств при лечении от ковида дома.

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