Петербуржцам напомнили о возможности получения бесплатных лекарств при лечении от ковида дома

Около полумиллиона горожан уже получили таблетки.

В Санкт-Петербурге около полумиллиона горожан, лечившихся от коронавируса на доме, получили необходимые им бесплатные лекарства. Об этом сегодня, 23 ноября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Вице-губернатор Олег Эргашев отметил, что болеющие люди имеют право на таблетки. Решение об их назначении и выдаче принимает лечащий врач. Власти добавляют, что в городе есть все необходимые препараты.

На помощь коронавирусным больным с таблетками власти выделили в 2021 году 1,6 миллиарда рублей. На эти деньги закупили необходимые противовирусные, антибактериальные лекарственные препараты, в том числе антибиотики, а также препараты для антикоагулянтной и жаропонижающей терапии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург поступила вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Произведены лекарства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении имени Чумакова. Совсем скоро их отправят по поликлиникам.