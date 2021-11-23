В Петербург поступила вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

В Петербург поступила вакцина &#171;ЭпиВакКорона&#187; и &#171;КовиВак&#187;
ЭпиВакКорона — синтетическая пептидная вакцина против COVID-19. Фото: Роспотребнадзор

На фармакологическую базу Северной столицы поступила вакцина «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Общее количество составило 4 275 доз.

Как сообщает по здравоохранению Петербурга, во вторник, 23 ноября. Пришла новая партия «ЭпиВакКороны» (1800 комплектов доз) и «КовиВак» в количестве 2475 комплектов доз (по 5 доз во флаконе).

Произведены лекарства в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении имени Чумакова. Совсем скоро их отправят по поликлиникам Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в воздушной гавани Петербурга в Пулково. Для вакцинации необходимо предоставить ксерокопии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также заполнить анкету и согласие на прививку.

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