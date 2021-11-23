Новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пулково

Пункт вакцинации от COVID-19 открылся в пассажирском терминале петербургского аэропорта Пулково.

В Пулково открылся новый пункт вакцинации, где граждане могут привиться от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

По словам сотрудников пресс-службы, воспользоваться новым пунктом смогут только сотрудники авиаузла и всех организаций, которые работают на его территории с 10:00 до 13:00. Пропускная способность пункта должна составить до 200 человек в день.

«С 22 ноября 2021 года в международном аэропорту Пулково организован пункт вакцинации от COVID-19. Он расположен на втором этаже главного здания пассажирского терминала в офисе 2225A», — отметили в пресс-службе петербургского аэропорта.

Для вакцинации необходимо предоставить ксерокопии паспорта, СНИЛС и полиса ОМС, а также заполнить анкету и согласие на прививку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сегодня утром, 23 ноября, в Пулково перенесли вылет из Петербурга в Москву.