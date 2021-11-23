В Пулково утром задержали один самолет

В Пулково утром задержали один самолет
В Пулково задержан один рейс. Фото: пресс-служба "ВВСС"

Утром 23 ноября один внутренний рейс покинет петербургский аэропорт Пулково с задержкой.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты до Москвы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани Северной столицы.

Изначально планировалось, что самолет улетит из Петербурга в Москву в 6:55, но вылет перенесли. Рейс обслуживает авиакомпания S7.

Остальные рейсы должны вылететь по расписанию. Причина задержки не указывается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года. В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров.

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