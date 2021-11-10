За 10 месяцев через Пулково прошли более 15 млн пассажиров

Аэропорт «Пулково» отчитался о результатах за 10 месяцев текущего года.

В период с 1 января по 31 октября 2021 года петербургский аэропорт обслужил на внутренних и международных рейсах 15,3 млн пассажиров. Это на 9% меньше, чем за аналогичный период доковидного 2019 года.

На внутренних рейсах обслужили 13,3 млн пассажиров, что на 30% больше, чем за подобный период позапрошлого года. На международных рейсах обслужили 2 млн пассажиров, что на 70% меньше чем в 2019 году.

Самыми популярными направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Краснодар и Казань. Заграницу чаще всего улетали в Стамбул, Ереван, Анталью, Ташкент и Кишинев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу. Фигуранты дела пытались сойти за граждан Перу и улететь во Франкфурт-на-Майне.