Граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу

Граждан Кубы, задержанных в Пулково за подделку документов, заключили под стражу
Граждан Республики Куба заключили под стражу. Фото: pixabay

Московский районный суд Петербурга вынес постановление, согласно которому под стражу до 3 декабря 2021 года заключили граждан Республики Куба Риверо Лескай Янди и Эспиноса Рохо Юделисы.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 5 ноября, граждан Республики Куба подозревают по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.

Так, 4 ноября, рано утром, фигуранты дела пытались сойти за граждан Перу и улететь во Франкфурт-на-Майне. Однако при пограничном контроле были замечены признаки частичной подделки документов. В паспортах отсутствовал микротекст, углы были скруглены кустарным способом. Поддельная страница с установочными данными была просто приклеена поверх оригинальной страницы.

Риверо просил более мягкую меру, утверждая, что умысла на совершение преступления не имел, кроме того, он показал, где приобрел документы, а также находится в стрессе.

Эспиноса также просила более мягкую меру. Женщина заявляла о наличии временной регистрации в Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд взыскал около 60 тысяч с бывшего военного за потерянный под Петербургом ЗИЛ.

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