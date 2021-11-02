Суд взыскал около 60 тысяч с бывшего военного за потерянный под Петербургом ЗИЛ

Суд взыскал около 60 тысяч с бывшего военного за потерянный под Петербургом зил/ Фото: pixabay

Суд взыскал около 60 тысяч с бывшего военного за потерянный под Петербургом зил/ Фото: pixabay

С бывшего военнослужащего суд взыскал около 60 тысяч рублей. Во время путешествий по ремонтным ротам был потерян грузовик ЗИЛ-131.

Гарнизонный военный суд 224 взыскал около 60 тысяч рублей за потерянный грузовик ЗИЛ-131. Пропажа была обнаружена в ходе инвентаризации 29 октября 2019 года. За транспортное средство являлся ответственным бывший военный. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Обвиняемый в пропаже грузовика не признал свою вину. По его словам, в ноябре 2016 года по приказу начальника автомобильной службы грузовик был перемещен в помещение ремонтной роты войсковой части, но в июне 2018 года без его ведома ЗИЛ отбуксировали в ремонтную роту в Луге, а после его не удалось найти.

Ответчик не мог объяснить куда пропало транспортное средство. В рапорте сержанта было указано, что при приеме дел и должности у бывшего военного было обнаружено, что за ним числится пропавшее транспортное средство, однако грузовика в части не было. С ответчика взыскали 56 274 рубля.

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