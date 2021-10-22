В Кронштадте продадут с аукциона бывший военный завод за 480 млн рублей

Комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе. Фото: Российский аукционный дом

Комплекс бывшего военного завода в Кронштадте продадут на аукционе. Фото: Российский аукционный дом

В Петербурге на торги выставили семь корпусов обанкротившегося военного завода «18-й арсенал ВМФ», расположенного в центре Кронштадта.

Российский аукционный дом проведет торги 17 декабря. Здания решили продать по поручению частного собственника, данные которого не раскрываются. Начальная цена лота — 480 миллионов рублей.

С молотка уйдут здания на Макаровской улице. Общая площадь производственно-складских зданий составляет 13,8 тысячи кв. метров. Часть из зданий признаны объектами культурного наследия федерального значения. Вместе с корпусами продают землю площадью 3 гектара.

В прошлом в семи корпусах располагался пушечный двор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Васильевском острове продают особняк за 230 миллионов рублей.