На Васильевском острове продают особняк за 230 миллионов рублей

На Васильевском острове продают особняк за 230 миллионов рублей
Начальная цена составляет 230 миллионов рублей. Фото: google.maps

Особняк на Васильевском острове собираются продать с молотка. За огромное здание на 7-й линии просят 230 миллионов рублей.

Владельцем особняка на 7-й линии, 62а является строительный холдинг «Петротрест», который проходит процедуру банкротства. Специалисты провели технический аудит состояния здания, наладили коммуникации и заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями.

Аукцион на здание объявили на сайте Российского аукционного дома (РАД). Начальная цена составляет 230 миллионов рублей.

В собственность потенциального покупателя перейдет особняк и земельный участок площадью 2,1 тысячи кв. метров. Заявки будут принимать до 18 октября, а торги состоятся 20 октября. Каждый шаг торгов составит 500 тысяч рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «ДОМ.РФ» готовит к торгам историческую усадьбу на правом берегу Невы.

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