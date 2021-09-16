«ДОМ.РФ» готовит к торгам историческую усадьбу на правом берегу Невы

«ДОМ.РФ» готовит к торгам историческую усадьбу на правом берегу Невы
Петербуржцы же хотели бы, чтобы на месте организовали общедоступный парк. Фото: citywalls.ru

«Дом.рф» готовит к продаже усадьбу Чернова «Сосновка» на Октябрьской набережной, 72. Она имеет статус памятника федерального значения. С молотка должны уйти 11 зданий.

Примечательно, что усадьба разрушается из-за того, что очень давно не было ремонта. Его планируют провести весной следующего года. От будущего владельца ожидают, что он займется сохранением памятника.

Усадьба генерала Александра Чернова появилась в конце XIX века. Архитектор — Александр фон Гоген. Во времена СССР там была больница, а в 1943 году ее передали Минсвязи СССР. Территория была закрытой. Потом владельцем усадьбы стала ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть». Об этом сообщает «Дом.рф».

Против продажи ГУ МВД, оно хотело разместить в усадьбе подразделения. Петербуржцы же хотели бы, чтобы на месте организовали общедоступный парк.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Адмиралтейском районе Петербурга здание Академии Следственного комитета Российской Федерации выглядет не совсем презентабельно. С фасадов сыпется штукатурка.

Дом.рф новости СПб санкт-петербург торги усадьба чернова


 

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