Стало известно, как будет работать петербургский транспорт в Новогоднюю ночь

Стало известно, как будет работать петербургский транспорт в Новогоднюю ночь
Стало известно, как будет работать петербургский транспорт в Новогоднюю ночь. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию Новый год в Северной столице состоится, а транспорт при этом будет работать ночью с 31 декабря на 1 января.

Окончательное решение о том, как будет работать транспорт в новогоднюю ночь, пока не озвучено, но решение по этому вопросу будет принято позже. Об этом сообщает АБН.

Вопрос работы транспорта в новогоднюю ночь был озвучен на церемонии торжественного открытия новогодней елки. Мероприятие прошло на Дворцовой площади 20 декабря.

В Новый год у жителей Петербург будет возможность погулять по центру города и воспользоваться общественным транспортом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по сравнению с 2020 годом в Северной столице под конец года пройдет больше новогодних корпоративов. Стоит отметить, что все празднества численностью до 75 человек в этом году необходимо согласовывать с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

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