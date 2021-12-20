В конце 2021 года в Петербурге пройдет больше новогодних корпоративов

В конце 2021 года в Петербурге пройдет больше новогодних корпоративов
В Петербурге состоится больше новогодних корпоративов. Фото: pixabay

Если сравнивать с прошлым годом, то в Северной столице в конце этого года состоится гораздо больше новогодних корпоративов. Однако до показателей 2019 года пока далеко.

В уходящем году корпоративы посетят свыше 40% петербуржцев. Без сабантуя вместе с коллегами останется каждый пятый горожанин. Об этом сообщает РБК.

Стоит отметить, что все празднества численностью до 75 человек в этом году необходимо согласовывать с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Оказалось, что лишь 10 организаций получили официальное разрешение на празднование Нового года.

Не исключено, что другие организует мероприятия нелегально. В общей сложности в городе на Неве зарегистрировано свыше 300 тысяч юридических лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России нужно ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

корпоратив новости СПб Новый год


 

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