В конце 2021 года в Петербурге пройдет больше новогодних корпоративов

Если сравнивать с прошлым годом, то в Северной столице в конце этого года состоится гораздо больше новогодних корпоративов. Однако до показателей 2019 года пока далеко.

В уходящем году корпоративы посетят свыше 40% петербуржцев. Без сабантуя вместе с коллегами останется каждый пятый горожанин. Об этом сообщает РБК.

Стоит отметить, что все празднества численностью до 75 человек в этом году необходимо согласовывать с комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле.

Оказалось, что лишь 10 организаций получили официальное разрешение на празднование Нового года.

Не исключено, что другие организует мероприятия нелегально. В общей сложности в городе на Неве зарегистрировано свыше 300 тысяч юридических лиц.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России нужно ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.