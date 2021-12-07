В Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в Новый год

Депутат считает, что алкоголь в новогодние праздники является "фантастическим уничтожителем жизни и здоровья". Фото: pixabay

Депутат считает, что алкоголь в новогодние праздники является "фантастическим уничтожителем жизни и здоровья". Фото: pixabay

В России нужно ввести ограничения на продажу алкоголя в новогодние праздники, заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

Как передает РИА Новости, алкоголь в новогодние праздники является «фантастическим уничтожителем жизни и здоровья». По словам депутата, необходимы механизме по защите здоровья россиян, поскольку ситуация может стать критической.

«Внутри новогодних праздников надо вводить ограничения на продажу алкоголя. Это важно, поскольку некоторые граждане теряют меру», — считает парламентарий.

Чтобы жители России не «спивались» в праздники, Хамзаев предложил сделать бесплатными все новогодние мероприятия, а также кинотеатры, театры, музеи, бассейны и спортивные комплексы. Так, по мнению депутата, россиян можно «оттянуть от бутылки».

Он планирует направить такой запрос в Минкультуры до конца года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что четверть россиян заявили, что им все равно на длительность новогодних каникул.