Четверть россиян заявили, что им все равно на длительность новогодних каникул

Четверть россиян заявили, что им все равно на длительность новогодних каникул
17% опрошенных считают, что длинные каникулы давно пора сократить. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Каждый четвертый житель России заявил, что ему безразлична длительность новогодних каникул.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Superjob, которые приводит РБК. При этом почти половина россиян (49%) положительно относится к продолжительным выходным после Нового года. Еще 17% опрошенных считают, что длинные каникулы давно пора сократить.

Среди недовольных длинными выходными чаще встречаются граждане старше 45 лет: 23% из них хотят сокращения каникул.

Как отмечают эксперты, на отношение россиян к праздничным выходным после Нового года и Рождества повлиял переизбыток выходных в мае и ноябре, а также сложности с планированием интересного отдыха в условиях ковид-ограничений.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на новогодние подарки петербуржцы планируют потратить в среднем по 15 тысяч.

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