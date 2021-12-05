SuperJob: на новогодние подарки петербуржцы планируют потратить в среднем по 15 тысяч

Среди российских городов-миллионников Санкт-Петербург занял четвертое место по бюджету на праздничные подарки.

Петербуржцы готовы потрать на новогодние подарки больше, чем в 2019 году. Об этом говорят данные исследования сервиса по поиску работы SuperJob. Опрос был проведен среди пяти тысяч экономически активных россиян старше 18 лет из всех округов страны. В 2020 году на подарки жители Петербурга потратили по 14 тысяч рублей.

Подарки для друзей в этом году готовят 19% опрошенных, а вот коллег планируют поздравить 9%. Каждый третий планирует порадовать подарком свою вторую половину, что составляет 32 %, а 12 % также готовят подарок для себя. Чаще всего поздравляют родных, в 66 %. Есть даже те, кто вообще не планируют покупать подарки на Новый год. Доля таких граждан составляет 16%.

По данным специалистов, подарки чаще дарят женщины, чем мужчины, но при этом они укладываются в более скромную сумму. Также стоимость подарка зависит от зарплаты человека, россияне с доходом до 30 тысяч рублей готовы отложить на подарки 10 тысяч рублей, а те, кто получает 80 тысяч и больше могут оставить 17,8 тысячи рублей. Средний показатель трат на подарки составил 13%.