Президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области

Президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области
Президент России пообещал покататься на коньках с мальчиком из Челябинской области. Фото: сайт Президента России

Президент России Владимир Путин принял участие в акции «Елка желаний» и в результате пообещал подумать, как выполнить желания двух российских мальчиков.

Вчера, 4 декабря, Владимир Путин в Международный день добровольцев поучаствовал в акции «Елка желаний». Президент присутствовал на событии в формате видеоконференции. Об этом сообщают РИА Новости.

Путину на выбор предложили числа от 1 до 10, в итоге выбор президента пал на 12. Тогда ведущий встречи снял с елки два шарика с цифрами 1 и 2.

Повезло двум мальчикам из разных уголков России. Девятилетний Дмитрий из Челябинской области написал, что мечтает «побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России». Президент пообещал запросто выполнить его желание. А вот десятилетний Александр загадал обнять настоящую панду. Путин ответил, что подумает, как это сделать и согласовать с защитниками животных.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в этом году каждый уголок Санкт-Петербурга был украшен к Новому году. Около 4 тысяч элементов декора разместили во всех районах города.

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