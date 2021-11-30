Борис Пиотровский: в каждом дворе Петербурга будет Новый год

В этом году фокус внимания будет сосредоточен на украшении Санкт-Петербурга в самых разных его уголках. Около 4 тысяч элементов декора разместили во всех районах города.

На пресс-конференции ТАСС, которая была посвящена организации новогодних и рождественских праздников на фоне коронавирусных ограничений, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что в этом году фокус внимания сосредоточен в основном на украшении Северной столицы к празднику. Он также отметил, что у города уже есть большой опыт проведения Нового года в COVID-условиях. Об этом сообщает 78.ru.

«Мы разработали единый брендбук, чтобы город погружался в праздничную атмосферу в едином стиле. С каждым годом в городе будет становиться всё больше стилистически выверенных элементов. Мы запустили специальный сайт newyearspb.ru, где представлен наш брендбук. С сайта можно распечатать элементы для украшения дома», — заявил Пиотровский.

Его стилистические элементы будут дополняться с каждым годом и через несколько лет Петербург полностью засверкает в стиле Петра I.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь предстоящего новогоднего праздника Санкт-Петербург будет преображен более чем 3 800 элементами во всех 18 районах города, а также украшен 67 елями.