Борис Пиотровский: в каждом дворе Петербурга будет Новый год

Борис Пиотровский: в каждом дворе Петербурга будет Новый год
В каждом дворе Петербурга будет Новый год. Фото: пресс-служба Смольного

В этом году фокус внимания будет сосредоточен на украшении Санкт-Петербурга в самых разных его уголках. Около 4 тысяч элементов декора разместили во всех районах города.

На пресс-конференции ТАСС, которая была посвящена организации новогодних и рождественских праздников на фоне коронавирусных ограничений, вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский заявил, что в этом году фокус внимания сосредоточен в основном на украшении Северной столицы к празднику. Он также отметил, что у города уже есть большой опыт проведения Нового года в COVID-условиях. Об этом сообщает 78.ru.

«Мы разработали единый брендбук, чтобы город погружался в праздничную атмосферу в едином стиле. С каждым годом в городе будет становиться всё больше стилистически выверенных элементов. Мы запустили специальный сайт newyearspb.ru, где представлен наш брендбук. С сайта можно распечатать элементы для украшения дома», — заявил Пиотровский.

Его стилистические элементы будут дополняться с каждым годом и через несколько лет Петербург полностью засверкает в стиле Петра I.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в честь предстоящего новогоднего праздника Санкт-Петербург будет преображен более чем 3 800 элементами во всех 18 районах города, а также украшен 67 елями.

2022 борис пиотровский брендбук ленобласть Новогоднее украшение новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
В Петербурге полиция нашла банду, причастную к убийству на Северной ТЭЦ в Мурино в 2014 году
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шукшина дала отпор врачам: «Здоровые не должны жить по правилам для больных!»
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
Шахтер рассказал, что пошло не так на Листвяжной
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
«Приказ – не давать»: подчиненные Беглова и Эргашева вместо медотвода от вакцинации показали скриншоты форумов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Борис Пиотровский: в каждом дворе Петербурга будет Новый год
Семья Гуччи осталась недовольна фильмом «Дом Gucci»
Гинцбург рассказал о сроках повторной вакцинации при омикрон-штамме
Снегопад продлил навигацию на реках Петербурга
Пассажиров рейса Петербург — Доминикана не выпускают из задержанного ...
Седьмой павильон «Ленэкспо» сворачивает работу в связи со ...
В Смольном заверили, что формат новогодних празднеств будет зависеть от ...
В лесу Ленобласти умер мужчина: тело вывозили на квадроцикле