На Новый год Петербург украсят 67 праздничных елей

На Новый год Петербург украсят 67 праздничных елей. Фото: пресс-служба комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга

На Новый год Петербург украсят 67 праздничных елей. Фото: пресс-служба комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга

В честь предстоящего праздника Санкт-Петербург будет преображен более чем 3 800 новогодними элементами во всех 18 районах города.

Более 65 новогодних елей поставят в городе перед Новым годом, а особое внимание властей заслужат даже спальные районы и петербургское метро. Об этом на конференции ТАСС сообщил председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол.

К 1 декабря уже будет украшена главная улица Петербурга — Невский проспект, а также Московский проспект, Пулковское шоссе, Приморский проспект и Ушаковская развязка. Основная программа оформления состоится 10 декабря, а 20 декабря зажгутся огни на новогодних елях, Невском проспекте и главной городской ёлке, которая установится на Дворцовой площади.

На новогоднее оформление города выделено 480 млн рублей. В честь 350-летия Петра I Петербург представят в имперском стиле с коронами. Набережную Крюкова канала, от моста Декабристов до Торгового моста, впервые оформят надводными композициями.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские власти думают об ограничениях на новогодние праздники для общепита, чтобы не привлекать туристов.