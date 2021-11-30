Петербургские власти думают о закрытии общепита на праздники, чтобы не привлекать туристов

Петербургская администрация планирует ужесточить коронавирусные ограничения в городе перед новогодними праздниками с целью уменьшить количества туристов и мотивировать непривитых горожан пройти вакцинацию.

На новогодние праздники могут зарыть заведения общественного питания. Об этом «Невским новостям» сообщает информированный источник, который близок к городской межведомственной комиссии.

«Планируется введение ограничений по примеру прошлого года, закрытие учреждений общественного питания в праздничные даты для снижения новогоднего турпотока в Петербург, и мотивации горожан пройти полную вакцинацию для достижения регионом коллективного иммунитета», — отметил источник.

Собеседник добавил, что на сегодняшний день федеральный центр ставит перед регионами задачу достигнуть показателя коллективного иммунитета в 80% от числа жителей, и Петербург пока с этой задачей не справляется. По его словам, новые ограничения являются мотивирующим фактором для увеличения охвата вакцинацией среди горожан.

В прошлом 2022 году ограничения коснулись общепита с 30 декабря по 3 января. Кроме того, время работы кафе и ресторанов было ограничено с 4 по 31 января.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 27 декабря в Петербурге отложили введение системы QR-кодов о вакцинации в заведения общепита и магазинах.