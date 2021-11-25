Введение QR-кодов в общепите Петербурга отложили до 27 декабря

Введение QR-кодов в общепите Петербурга отложили до 27 декабря
QR-коды в общепите и магазинах начнут спрашивать с 27 декабря. Фото: Gazeta.SPb.ru

В Петербурге отложили введение системы QR-кодов о вакцинации в заведения общепита и магазинах до 27 декабря.

В городском правительстве сообщили о внесении изменений в 121-е коронавирусное постановление.

Согласно документу, петербуржцы смогут посещать рестораны и магазины только по QR-кодам с 27 декабря. Сначала их хотели ввести 1 декабря. Также будет разрешен вход по медотводу или отрицательному ПЦР-тесту.

Также Смольный ввел ограничение на заселение в гостиницы. С 27 декабря заселять будут только обладателей QR-кодов о вакцинации, медотвода и отрицательного ПЦР-теста. Постояльцам, которые заселились по тесту на ковид, придется обновлять его каждые 72 часа.

Не переболевшим и не вакцинированным постояльцам гостиниц с 27 декабря разрешат питаться в ресторанах при гостиницах.

Все остальные действующие ограничения продлеваются до 31 января 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге бизнес в основном выступает «за» введение QR-кодов.

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