В Петербурге бизнес в основном выступает «за» введение QR-кодов

Представители разных сфер считают, что это не приносит никаких неудобств.

Представители бизнеса в Санкт-Петербурге в целом относятся к введению QR-кодов положительно и с пониманием. Об этом сегодня, 25 ноября, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Известно, что сейчас сертификат нужно показывать при посещении многих общественных мест. Без QR-кодов не пускают в фитнес-центры, музеи, театры и даже в ЗАГС.

Владельцы фитнес-клубов отмечают, что многие посетители уже сделали прививки и без проблем занимаются спортом. Они уверяют, что посещаемость фитнес-клубов не упала.

Управляющая сети кафе-кондитерских отметила, что QR-код позволит заведениям и дальше работать, а вот полное закрытие «убило бы» бизнес.

Также власти обсуждают введения QR-кодов на транспорте. Речь идет только о междугородных и международных перевозках.

«Если не принять такое решение, то все остальные меры будут недостаточно последовательными. Потому что транспорт — это одно из тех мест, где люди подвержены риску инфицирования»,

– отметил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что владельцы торговых центров просят у Мишустина 15 млрд рублей из-за QR-кодов.