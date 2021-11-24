Владельцы торговых центров просят у Мишустина 15 млрд рублей из-за QR-кодов

Российский совет торговых центров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать материальную поддержку на время введения QR-кодов.
«Падение оборотов магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг при доступе посетителей с контролем QR-кодов составляет до 70%; в той же пропорции снижаются арендные доходы торговых центров», — приводятся в письме слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.
Как сообщает РБК, Москаленко попросил Мишустина компенсировать расходы по управлению ТРЦ — порядка 7,6 миллиарда рублей в месяц, а также безналоговый период по федеральным и по региональным налогам — около 8 миллиардов рублей в месяц.
Также представители отрасли просят включить индустрию торговых центров в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии. Сейчас в этом списке значатся гостиничный бизнес, дополнительное образование, музеи и зоопарки, парикмахерские, салоны красоты и другие отрасли.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный может отложить введение QR-кодов в общепите и магазинах.