Владельцы торговых центров просят у Мишустина 15 млрд рублей из-за QR-кодов

Представители отрасли просят включить индустрию торговых центром в перечень отраслей экономики, в наибольшей степень пострадавших в условиях пандемии. Фото: Gazeta.SPb

Представители отрасли просят включить индустрию торговых центром в перечень отраслей экономики, в наибольшей степень пострадавших в условиях пандемии. Фото: Gazeta.SPb

Российский совет торговых центров обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать материальную поддержку на время введения QR-кодов.

«Падение оборотов магазинов, ресторанов, предприятий сферы услуг при доступе посетителей с контролем QR-кодов составляет до 70%; в той же пропорции снижаются арендные доходы торговых центров», — приводятся в письме слова президента РСТЦ Дмитрия Москаленко.

Как сообщает РБК, Москаленко попросил Мишустина компенсировать расходы по управлению ТРЦ — порядка 7,6 миллиарда рублей в месяц, а также безналоговый период по федеральным и по региональным налогам — около 8 миллиардов рублей в месяц.

Также представители отрасли просят включить индустрию торговых центров в перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в условиях пандемии. Сейчас в этом списке значатся гостиничный бизнес, дополнительное образование, музеи и зоопарки, парикмахерские, салоны красоты и другие отрасли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный может отложить введение QR-кодов в общепите и магазинах.