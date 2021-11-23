Смольный может отложить введение QR-кодов в общепите и магазинах

Общепит и ретейл, в которых QR-коды должны заработать с 1 декабря, могут получить отсрочку. Фото: Gazeta.SPb

Общепит и ретейл, в которых QR-коды должны заработать с 1 декабря, могут получить отсрочку. Фото: Gazeta.SPb

Петербургские власти обсуждают возможную отсрочку введения системы QR-кодов для допуска в кафе и магазины.

Как сообщает «Фонтанка», Смольный может внести корректировки в 121-е ковидное постановление и опубликовать обновленный документ до конца этой недели. Также, по данным издания, правительство готовится продлить большинство действующих ограничений, установленных до 28 ноября.

Общепит и сфера торговли, в которых QR-коды должны заработать с 1 декабря, могут получить отсрочку до конца новогодних праздников. Этот вопрос находится в стадии обсуждения, окончательного решения пока не приняли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские бары и рестораны обратились с открытым письмом к губернатору города.